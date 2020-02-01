Не умеешь – не берись: в Слуге народа извинились за “советы” Брагара

Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.

– Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стыдились получать возмещение за жилье в Киеве, привет), – написала Кравчук.

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Замглавы фракции посоветовала Баргару не участвовать в ток-шоу.

– Не умеешь – не берись. Или учись. Не готов к прямым эфирам – занимайся законодательной работой, – считает Кравчук.

Напомним, Брагар в эфире телеканала 112 Украина посоветовал звонившей в студию пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.