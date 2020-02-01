Не вмієш – не берися: у Слузі народу вибачилися за “поради” Брагара

Заступник голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук заявила, що керівництво фракції не підтримує позицію Євгена Брагар щодо оплати комунальних послуг пенсіонерами.

Вона вибачилася за слова депутата і назвала висловлювання Брагара абсолютно некоректним.

– Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений (депутатам-мільйонерам, які не соромились отримувати відшкодування за житло в Києві, привіт), – написала Кравчук.

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Заступник голови фракції порадила Баргару не брати участь у ток-шоу.

– Не вмієш – не берися. Або вчися. Не готовий до прямих ефірів – займайся законодавчою роботою, – вважає Кравчук.

Нагадаємо, Брагар в ефірі телеканалу 112 Україна порадив жінці, яка дзвонила у студію продати собаку, якщо вона елітної породи, а за виручені гроші оплатити комунальні послуги.