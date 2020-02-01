Вирівняти зниження цін на тепло до 25-30%: Зеленський дав завдання уряду

Зниження тарифів на опалення на 25-30% має відбутися в усіх регіонах, заявив президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з членами уряду, під час якої заслухав звіт про зменшення сум у грудневих платіжках за теплопостачання.

– Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань, із незрозумілих мені причин, не було зроблено нічого, – наголосив президент.

Він також дав доручення уряду, щоб зниження тарифів за опалення відбулося скрізь:

– Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% в усіх областях країни.

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Раніше Факти ICTV писали, в яких областях України знизили тарифи на тепло. На карті вказано, в яких областях всі підприємства зробили перерахунок платіжок за опалення та гарячу воду. Таких лише шість – Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Харківська та Тернопільська.