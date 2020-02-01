В феврале запустят пpогpaму поддержки мaлого предпринимательства, введут в обращение новую банкноту и откроют регистрацию на ВНО-2020.

Что изменится в Украине с 1 февраля 2020 года и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы

Цена на газ для населения может снизиться. В январе 2020 года тарифы на газ уменьшились на 25% по сравнению с январем прошлого года. В феврале цену газа могут снова пересмотреть в сторону уменьшения.

– Ожидаем, что позитивные тенденции на рынке продолжатся и будет возможность пересмотреть цены на газ в сторону уменьшения в феврале, – сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Курс доллара

Несмотря на то, что курс доллара начал расти в конце января, прогноз для гривны на февраль утешительный.

Повышения доллара не будет – если девальвация и произойдет, это будет эпизодическая коррекция на 30-40 копеек с откатами назад, ведь НБУ вмешивается в девальвацию и удерживает доллар, рассказал экономический эксперт Growford Institute Алексей Кущ.

Кредиты для бизнеса

Заработают дешевые кpедиты для микpобизнеса. С 1 февраля заработает пpогpaммa поддержки мaлого предпринимательства Возвращайся и оставайся, которая предусматривает доступное кредитование под 5%, 7% или 9% годовых. Кpедиты будут выдавать до 1,5 млн гpн на стpок до 5 лет.

ПриватБанк уже открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов.

НБУ вводит в обращение новую банкноту. Обновленная банкнота 200 грн появится в обращении уже 25 февраля.







Изменения с февраля 2020: кредиты под 9%, новые деньги и регистрация на ВНО / 2 фотографии

Образование

Начнется регистрация на ВНО-2020. Регистрация начнется 3 февраля и продлится до 24 марта. Основная сессия сдачи экзаменов – с 21 мая по 16 июня, а дополнительная – с 25 июня по 17 июля.

Армия и Крым

Генштаб перейдет на J-структуру. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в феврале перейдет на J-структуру, которая является обязательной для штабов НАТО.

Изменится порядок пересечения админграницы с Крымом. С 9 февраля вступают в силу изменения в правила выезда на территорию временно аннексированного Крыму и въезда из нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Транспорт, связь и интернет

Украина прекратит прямое авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Начиная с 3 февраля прямое авиасообщение с Китаем будет приостановлено из-за смертельного вируса, который вспыхнул в китайском городе Ухань.

Воля меняет тарифы. С 1 февраля компания Воля изменит абонентскую плату и тарифную линейку. Тарифы, действующие с 1 февраля 2020 года, можно посмотреть по ссылке.

Киевстар закроет более 10 тарифных планов. С 15 января по 5 марта оператор мобильной связи Киевстар обновит, а также закроет некоторые тарифные планы абонентов предоплаты и контракта.

С февраля отключат таксофоны. Укртелеком с 1 февраля 2020 прекратит оказывать услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.

Законы

Заработает закон об аренде государственного имущества. С 1 февраля все новые договоры аренды будут заключаться только через электронную торговую систему, все коммерческие договоры аренды – через онлайн-аукцион.

С 1 февраля в Украине должен полноценно заработать централизованный учет древесины. По оценкам Офиса президента, около 30% древесины находится в теневом обороте и ежегодно государство получает до 2 млрд грн убытков.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.