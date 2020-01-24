Дешевыми кредитами для бизнеса смогут воспользоваться 50 тыс. заемщиков – Минфин

По прогнозам Министерства финансов, принять участие в программе поддержки малого- и микробизнеса Доступные кредиты 5-7-9% смогут около 50 тыс. заемщиков.

Это будет способствовать росту занятости в стране, развитию инновационных и эффективных предприятий, а, следовательно, расширению налоговой базы и увеличению доходов в госбюджет. Таким образом, будет возможность постоянно бесперебойно финансировать программу.

Программа кредитов стартует с 1 февраля.

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В Министерстве финансов напомнили, что программа дешевых и доступных кредитов предусматривает создание ряда инструментов. Первый – это удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9% годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

5% годовых – выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн;

9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

Для малого- и микробизнеса, который получил кредит по программе под 7 или 9%, ставка снижается на 0,5 п.п. за каждое созданное рабочее место, но она не может быть ниже 5%.

Второй инструмент предусматривает предоставление частичных гарантий по кредитам предприятиям, если у них не хватает залога (оплата за гарантию составляет 0,5% от размера кредита).

Ранее Факты ICTV писали, что Кабмин одобрил программу Доступные кредиты 5-7-9%.