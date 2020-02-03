Для того, щоб отримати доступний кредит під 5-7-9%, українці повинні показати бізнес-план і зробити невеликий стартовий внесок (20 -30%).

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації державної програми Доступні кредити 5-7-9%.

– Ми розраховуємо, що за 5 років сума виданих доступних кредитів сягне 30 млрд грн, – сказав він.

Зі свого боку міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що, крім бізнес-плану, на ставку впливатиме кількість робочих місць, які будуть створені (-0,5% за кожне робоче місце, але не менше 5% річних).

– Кожне робоче місце знижуватиме ставку, – сказала вона.







Доступні кредити 5-7-9%: у яких банках отримати та як знизити ставку / 2 фотографии

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Уже зараз до програми приєдналися три держбанки – Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк. З бюджету для компенсації банкам виділили 2 млрд грн, додали в Кабміні.

Зареєструватися для отримання кредиту вже можна онлайн. Розгляд заявки триватиме 10 днів. Найбільша сума кредиту – 1,5 млн грн.

Також можна звернутися на безкоштовну урядову гарячу лінію 1545.

До слова, за прогнозами Міністерства фінансів, взяти участь у програмі Доступні кредити 5-7-9% зможуть близько 50 тис. позичальників.