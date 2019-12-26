Кабмин не будет менять правила предоставления субсидий в этом сезоне

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий.

Алексей Гончарук сообщил, что этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

– Те, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий. Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат, – заявил Гончарук.

Он добавил, что в бюджете нет проблем с деньгами для предоставления субсидий.

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Напомним, замминистра соцполитики Виталий Музыченко заявил, что ведомство индицирует предоставление украинцам права менять форму получения субсидии на услуги ЖКХ в любой момент отопительного сезона.

В Минсоцполитики планируют, что нововведение заработает с 1 января 2020 года.

Источник: Украина 24