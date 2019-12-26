PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Кабмин не будет менять правила предоставления субсидий в этом сезоне

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет пересматривать правила предоставления субсидий.

Кабмин не будет менять правила предоставления субсидий в этом сезоне

Алексей Гончарук сообщил, что этой зимой субсидии, которые уже назначены, отменяться или пересматриваться не будут.

– Те, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий.

Тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат, – заявил Гончарук.

Он добавил, что в бюджете нет проблем с деньгами для предоставления субсидий.

Читайте: Монетизация субсидий для киевлян: что изменилось и как получить деньги

Напомним, замминистра соцполитики Виталий Музыченко заявил, что ведомство индицирует предоставление украинцам права менять форму получения субсидии на услуги ЖКХ в любой момент отопительного сезона.

В Минсоцполитики планируют, что нововведение заработает с 1 января 2020 года.

Источник: Украина 24

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гончарук назвал плюсы и минусы укрепления курса гривны
Гончарук назвал плюсы и минусы укрепления курса гривны
Мы должны быть едины: Гончарук поздравил украинцев с Рождеством 2019
Мы должны быть едины: Гончарук поздравил украинцев с Рождеством 2019
Кабмин провел экстренное заседание по газу
Кабмин провел экстренное заседание по газу
Платежки за тепло в декабре могут уменьшить на 300-400 грн
Платежки за тепло в декабре могут уменьшить на 300-400 грн
Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
Финансирование вузов в Украине – правительство ввело новые правила
безвіз
Украина подписала безвиз с Колумбией и Эквадором
Олексій Гончарук
Государство в смартфоне: как правительство будет повышать цифровую грамотность украинцев
Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук
Цена на газ этой зимой не вырастет – Гончарук
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка