В платежках за газ для киевлян будут указывать полную стоимость коммунальных услуг, а субсидии будут выплачивать наличными или на счет Ощадбанка.

В ноябре жители столицы получили квитанции, где указана полная сумма коммунальных услуг без учета субсидии или льгот.

Все потому, что выплачивать субсидии будут наличными или поступлениями на счет Ощадбанка.

Наличные средства можно будет получить, если потребитель написал заявление в органы соцзащиты до 15 октября 2019 года.

Получив деньги, льготник должен оплатить полную сумму квитанции.

Читайте: Субсидии за октябрь: в Кабмине назвали средний размер выплат

Ощадбанк будет перечислять средства в такой последовательности:

поставка тепловой энергии;

поставка и распределение природного газа или электрической энергии при индивидуальном отоплении;

горячее водоснабжение;

централизованное водоснабжение и водоотвод;

электроэнергия;

поставка пригодного газа;

вывоз мусора;

услуги по управлению многоквартирным домом;

установка и обслуживание счетчиков.

Кроме того, банк будет оплачивать коммунальные услуги по приоритетам – сначала за тепло, газ, электроэнергию и тому подобное.

Если субсидия покрывает 100% услуг, то остаток средств перечислят на следующий месяц.

Если же субсидии недостаточно, то льготники должны будут оплатить оставшуюся сумму самостоятельно. Об этом Ощадбанк сообщит в СМС с размерами доплаты по каждому виду услуги.

Все транзакции и оплаты можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте банка.

Напомним, ранее Минсоцполитики предупредило о возможных ошибках по субсидиям из-за введения новых правил.