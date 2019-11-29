PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Монетизация субсидий для киевлян: что изменилось и как получить деньги

В платежках за газ для киевлян будут указывать полную стоимость коммунальных услуг, а субсидии будут выплачивать наличными или на счет Ощадбанка.

Монетизация субсидий для киевлян: что изменилось и как получить деньги

В ноябре жители столицы получили квитанции, где указана полная сумма коммунальных услуг без учета субсидии или льгот.

Все потому, что выплачивать субсидии будут наличными или поступлениями на счет Ощадбанка.

Наличные средства можно будет получить, если потребитель написал заявление в органы соцзащиты до 15 октября 2019 года.

Получив деньги, льготник должен оплатить полную сумму квитанции.

Читайте: Субсидии за октябрь: в Кабмине назвали средний размер выплат

Ощадбанк будет перечислять средства в такой последовательности:

  • поставка тепловой энергии;
  • поставка и распределение природного газа или электрической энергии при индивидуальном отоплении;
  • горячее водоснабжение;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • электроэнергия;
  • поставка пригодного газа;
  • вывоз мусора;
  • услуги по управлению многоквартирным домом;
  • установка и обслуживание счетчиков.

Кроме того, банк будет оплачивать коммунальные услуги по приоритетам – сначала за тепло, газ, электроэнергию и тому подобное.

Если субсидия покрывает 100% услуг, то остаток средств перечислят на следующий месяц.

Если же субсидии недостаточно, то льготники должны будут оплатить оставшуюся сумму самостоятельно. Об этом Ощадбанк сообщит в СМС с размерами доплаты по каждому виду услуги.

Все транзакции и оплаты можно будет посмотреть в личном кабинете на сайте банка.

Напомним, ранее Минсоцполитики предупредило о возможных ошибках по субсидиям из-за введения новых правил.

Источник: КГГА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Более 20 аварий и пробки: Черная пятница остановила Киев (КАРТА)
Более 20 аварий и пробки: Черная пятница остановила Киев (КАРТА)
В Черновцах пенсионер повесился из-за долгов за коммуналку
В Черновцах пенсионер повесился из-за долгов за коммуналку
Ялинка у Києві
В центре Киева на два месяца ограничили движение транспорта
Не уступил дорогу: в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
Не уступил дорогу: в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу
В Киеве мужчина развращал 10-летнюю девочку
В Киеве мужчина развращал 10-летнюю девочку
Чиновника КМДА викрили у шахрайстві та вимаганні $10 тис. хабара
Чиновника КГГА уличили в мошенничестве и вымогательстве $10 тыс. взятки
Импорт электричества сдержал рост цен в платежках – Герус
Импорт электричества сдержал рост цен в платежках – Герус
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка