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Факты / Украина / Политика

Эрдоган в Киеве поприветствовал украинских военных словами “Слава Украине!”

В Киеве президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздоровался с почетным караулом словами “Слава Украине!”

Военные возле Мариинского дворца ответили турецкому лидеру, воскликнув все вместе “Героям слава!”.

Во время торжественной церемонии прозвучали гимны Турции и Украины.

Читайте: Россия и Турция запустили Турецкий поток

В октябре 2018 года Верховная Рада узаконила приветствие “Слава Украине!” – “Героям слава!” в армии и в полиции.

Как известно, во время визита в Украину Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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