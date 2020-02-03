Ердоган у Києві привітав українських військових словами “Слава Україні!”

У Києві президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган привітався з почесною вартою словами “Слава Україні!”
Військові біля Маріїнського палацу відповіли турецькому лідеру, вигукнувши гуртом “Героям слава!”.
Під час урочистої церемонії прозвучали гімни Туреччини та України.
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У жовтні 2018 року Верховна Рада узаконила вітання “Слава Україні!” – “Героям слава!” в армії та в поліції.
Як відомо, під час візиту до України Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
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