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Факты / Украина / Политика

Президент Турции Эрдоган 3 февраля посетит Украину

В Киев 3 февраля прибудет с официальным визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках визита состоится его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в формате тет-а-тет.

Также под сопредседательством Зеленского и Эрдогана состоится восьмое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

– Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов, – говорится в сообщении.

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Кроме того, планируется участие глав государств в работе украинского-турецкого бизнес-форума.

Напомним, в августе 2019 года Эрдоган заявил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией пора завершать.

Источник: Офис президента

Фото: Dreamstime

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