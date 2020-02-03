Оржель объяснил, почему украинцы должны платы за газ, которым не пользуются

Украинцы должны платить платежки за транспортировку газа даже если не пользуются им для того, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии.

Об этом эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

– Это делается для того, чтобы украинский потребитель в любой момент мог открыть газ и получить его. Это стоит денег. Есть те расходы, которые являются условно постоянными. То есть их надо вкладывать даже, если ты не потребляешь. Так складывается тариф. Это такая же услуга, как по водоснабжению. Иногда такую ​​систему называют еще абонплатой. Нужно постоянно тратить деньги для того, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии.

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Алексей Оржель также объяснил разницу в платежках в разных регионах. Он отметил, что цены за доставку разные, потому что у каждого потребителя есть своя инфраструктура, которая доставляет газ.

Соответственно, если потребители потребляют меньше, то они должны платить больше за пользование этой инфраструктурой.

Со своей стороны председатель комитета по энергетике Андрей Герус добавил, что будут обращения к НКРЭКУ с просьбой о минимальной плате, если газа потребляется мало или не потребляется вообще.

Ранее Факты ICTV писали, как платить за газ в 2020 году.