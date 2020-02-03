Оржель пояснив, чому українці повинні плати за газ, яким не користуються

Українці мусять сплачувати рахунки за транспортування газу, навіть якщо не користуються ним для того, щоб підтримувати систему в робочому стані.

Про це ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

– Це робиться для того, щоб український споживач у будь-який момент міг відкрити газ і отримати його. Це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними. Тобто їх треба вкладати навіть, якщо ти не споживаєш. Так складається тариф. Це така сама послуга, як і водопостачання. Іноді таку систему називають ще абонплатою. Потрібно постійно витрачати гроші для того, щоб підтримувати все в робочому стані.

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Олексій Оржель також пояснив різницю у платіжках в різних регіонах. Він зазначив, що ціни за доставку різні, через те, що у кожного споживача є своя інфраструктура, яка доставляє газ.

Відповідно, якщо споживачі споживають менше, то вони повинні платити більше за користування цією інфраструктурою.

Зі свого боку голова комітету з питань енергетики Андрій Герус додав, що будуть звернення до НКРЕКП з проханням про мінімальну плату, якщо газу споживається мінімально або не споживається взагалі.

Раніше Факти ICTV писали, як платити за газ у 2020 році.