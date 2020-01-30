Две платежки и субсидия наличными: как платить за газ в 2020

С января 2020 года украинцы будут получать за газ сразу две платежки. В них отдельно будет прописана цена за потребленный газ, а отдельно – за его транспортировку.

Ранее цену за природный газ, торговую наценку, транспортировку и распределение сумировали и потребители получали одну платежку. Но в 2019 году в Украине приняли закон о анбандлинге, который предполагает обособление деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электрической энергии.

Как теперь украинцы будут платить за газ, как часто это нужно будет делать и что делать тем, кто не получил платежки за распределение – читайте на Фактах ICTV.