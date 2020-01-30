Почему пришло две платежки за газ и что они означают
Одну платежку ежемесячно будет присылать поставщик газа. В ней прописана сумма за кубометры, которые вы употребили. Рассчитывая эту сумму, поставщик включает стоимость газа, деньги за его транспортировку, распределение и торговую надбавку.
С февраля в счетах за потребленный в январе газ уже не будет суммы за распределение.
Вторая платежка – от оператора газораспределительных сетей. В ней указана сумма, которую нужно заплатить за то, что вам доставили газ.
Важно понимать, что это не дополнительные средства. Просто раньше они были включены в одну платежку, а теперь их оттуда изъяли.
Список компаний, которые занимаются доставкой газа в регионах:
- Винницагаз
- Волыньгаз
- Днепрогаз
- Днепропетровскгаз
- Донецкоблгаз
- Житомиргаз
- Закарпатгаз
- Запорожгаз
- Ивано-Франковскгаз
- Киевгаз
- Киевоблгаз
- Криворожгаз
- Львовгаз
- Николаевгаз
- Полтавагаз
- Ровногаз
- Сумыгаз
- Тернопольгаз
- Тернопольгоргаз
- Тысменицагаз
- Харьковгаз
- Харьковгоргаз
- Хмельницкгаз
- Черновцыгаз
- Черниговгаз
Что делать, если пришла только одна платежка
В январе не все газоразделительные компании успели сделать два счета. Потребители могут получить платежки в феврале сразу за два месяца.
Но, если вы получили первую платежку, то нужно оплатить ее. А уже в следующем месяце вы получите вторую платежку, в которой будет указана сумма доставки газа за два месяца.
Сколько придется платить
Для расчета платы за распределение газа за основу берется объем потребления газа в течение предыдущего газового года, который длится с 1 октября по 30 сентября.
Общий объем газа, потребленного за предыдущий газовый год, умножается на тариф на распределение – это годовая плата за распределение газа. Годовая плата делится на 12 равных ежемесячных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.
С начала года тариф составляет от 0,28 до 1,99 грн за куб. м в месяц в зависимости от региона. А с 1 июля 2020 – от 0,28 до 2,73 грн за куб. м газа в месяц.
Для домохозяйств с плитой и колонкой, которые используют 170 куб. м газа в год, или 14-15 куб. м в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.
В другой платежке, которую вы должны оплатить, прописана сумма за кубометры, которые были потреблены за месяц.
Когда нужно платить
За распределение газа придется платить ежемесячно.
Услуги распределения газа необходимо оплатить до 20-го числа текущего месяца.
За само голубое топливо газоснабжающие компании обычно просят рассчитываться в течение пяти рабочих дней с момента получения счета.
Как платить за газ без счетчика
Те, кто не имеет счетчика на газ, будут платить доставку того объема газа, который был ими потребленный в течение газового года. Он будет учитывать потребление всеми членами семьи, но в отдельной платежке.
То есть, если у вас нет счетчика, то облгазсбыты продолжают делать расчеты и выставлять квитанции по показаниям общедомовых приборов учета.
Если вы не согласны и хотите платить только за себя, а не за соседа, обращайтесь к облгазу с требованием установить индивидуальный счетчик.
Как платить, если у вас есть субсидии
Отныне счета за газ не отражают субсидии, поскольку они выплачиваются наличными. Соответственно, потребитель получает субсидию и оплачивает коммунальные услуги.