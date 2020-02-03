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Факты / Украина

Публичные обсуждения законопроекта о дезинформации продлят – Бородянский

В Министерстве культуры, молодежи и спорта пришли к выводу, что первый этап публичных обсуждений законопроекта о противодействии дезинформации необходимо продлить.

По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, доработку указанного проекта закона планируют продлить.

– Подчеркиваю, сегодня у нас есть лишь законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений, – сообщил Бородянский.

Читайте: Законопроект о дезинформации должен пройти публичное обсуждение – Бородянский

Он добавил, что после указанного этапа проект закона доработают и вынесут на рассмотрение Кабинета министров.

В Верховную Раду законопроект внесут с учетом обоснованных предложений министерств, общественности, специалистов и международных партнеров.

К слову, Владимир Бородянский заявлял, что в законе о дезинформации не предусмотрено заключение.

Источник: Володимир Бородянський

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