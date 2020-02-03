Публічні обговорення законопроекту про дезінформацію продовжать – Бородянський

У Міністерстві культури, молоді та спорту дійшли висновку, що перший етап публічних обговорень законопроекту про протидію дезінформації необхідно продовжити.

За словами міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, доопрацювання зазначеного проекту закону планують продовжити.

– Підкреслюю, сьогодні ми маємо лише законопроект. Він широко обговорюється професійною спільнотою, вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень, – повідомив Бородянський.

Читайте: Законопроект про дезінформацію має пройти публічне обговорення – Бородянський

Він додав, що лише після зазначеного етапу проект закону доопрацюють і винесуть на розгляд Кабінету міністрів.

До Верховної Ради законопроект внесуть із врахуванням обґрунтованих пропозицій міністерств, громадськості, професіоналів та міжнародних партнерів.

До слова, Володимир Бородянський заявляв, що у законі про дезінформацію не передбачено ув’язнення.

Джерело: Володимир Бородянський