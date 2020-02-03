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Факти / Україна / Політика

Цього пленарного тижня Рада має розглянути зміни до Конституції

Цього пленарного тижня Верховна Рада має розглянути зміни до Конституції щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості народних депутатів.

Про це під час Погоджувальної ради сказав голова ВР Дмитро Разумков.

– На цьому пленарному тижні у нас багато важливих законопроектів, зокрема і зміни до Конституції України. Це питання щодо закріплення пропорційної виборчої системи та зменшення кількості народних депутатів, – зазначив він.

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Разумков також висловив сподівання, що під час розгляду цього законопроекту у сесійній залі буде гарний результат.

Раніше ми писали, коли комітет внесе законопроект про ринок землі до Ради.

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