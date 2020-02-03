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Факти / Україна / Суспільство

Відірвав 50 м гірлянди: вандалу загрожує до 5 років в’язниці

3 лютого правоохоронці затримали хлопця, який 29 січня відірвав близько 50 м світлодіодної стрічки на Алеї художників у Києві.

Порушник разом із компанією перебував у нетверезому стані. Один із його товаришів забрав відірвану стрічку із собою.  Речовий доказ вилучено, розпочато досудове розслідування.

– Правопорушником виявився раніше не судимий 20-річний уродженець Київської області, – зазначили у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 296 хуліганство ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

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Відірвав 50 м гірлянди: вандалу загрожує до 5 років в’язниці / 3 фотографии

Нагадаємо, на Київщині водій у стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП і заснув за кермом.

Джерело: Нацполіція

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