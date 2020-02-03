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Факты / Происшествия

На Киевщене пьяный водитель уснул во время побега с места ДТП

2 февраля в Киевской области в селе Гребенки водитель в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и уснул за рулем.

Мужчина на легковом авто врезался в Жигули. Он сдал назад и пытался сбежать с места ДТП.

Читайте: Две фуры и легковушки: на Днепропетровщине масштабное ДТП с участием 7 машин

Во время побега авто слетело с дороги и мужчина уснул.

Сейчас выясняются все детали происшествия.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве автомобиль сбил мужчину насмерть и скрылся с места ДТП. Полицейские не смогли установить ни машину, которая сбила пешехода, ни свидетелей аварии.

Источник: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

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