Алена Бабак уволена с должности министра

Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.

За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов 4 февраля.

Перед голосованием Бабак напомнила, что заявление об увольнении было написано ею по собственному желанию.

– Я бы хотела сказать злопыхателям в строительной сфере, которые опутали ее, как спрут, не получится танцевать на моих костях после моего увольнения, потому что начатая новой властью борьба с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля не имеет обратного пути.

Правоохранительные органы начали системную борьбу с теми, кто через различные кланы пытается раскачать ситуацию как в Офисе президента, так и в Кабмине, и спекулируют на этом.

Правоохранительные органы видят то, что сейчас через подставные организации пытаются увольнять людей в Государственной архитектурно-строительной инспекции, как пишут кляюзы для того, чтобы сохранить сферу своего влияния, – сказала Бабак возле трибуны Рады.

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Она также добавила, что с ней начали борьбу в СМИ из-за аннулирования разрешений на строительство на улицах Ольшанской и Гоголевской в ​​Киеве. Также, по ее словам, эти люди планируют начать строительство возле Дворца Украина на улице Ивана Франко. Но, Бабак убеждена, что “друзья-киевляне не будут стоять в стороне”.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ГАСК могут ликвидировать из-за коррупционных схем в строительстве.