Альону Бабак звільнено з посади міністра

Верховна Рада звільнила міністра розвитку громад та територій України Альону Бабак.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів 4 лютого.

Перед голосуванням Бабак нагадала, що заяву на звільнення було написано нею за власним бажанням.

– Я би хотіла сказати злостивцям у будівельній сфері, які оплутали її, як спрут, не вийде танцювати на моїх кістках після мого звільнення, тому що розпочата новою владою боротьба з корупцією в будівельній галузі, в сфері архітектурно-будівельного контролю не має зворотного шляху.

Правоохоронні органи розпочали системну боротьбу з тими, хто через різні клани намагається розгойдати ситуацію як в Офісі президента, так і в Кабміні, і спекулюють на цьому.

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Правоохоронні органи бачать те, що зараз через підставні організації намагаються звільняти людей в Державній архітектурно-будівельній інспекції, як пишуть кляузи для того, щоб зберегти сферу свого впливу, – сказала Бабак біля трибуни Ради.

Вона також додала, що з нею почали боротьбу в ЗМІ через анулювання дозволів на будівництво на вулицях Вільшанська та Гоголівська в Києві. Також, за її словами, ці люди планують розпочати будівництво біля Палацу Україна на вулиці Івана Франка. Але, Бабак переконана, що “друзі-кияни не стоятимуть осторонь”.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що ДАБІ можуть ліквідувати через корупційні схеми у будівництві.