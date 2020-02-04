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Факты / Украина / Политика

Арахамия анонсировал “земельную ночь” в Раде из-за голосования за рынок земли

Законопроект о рынке земли начнут рассматривать в Верховной Раде в четверг, 6 февраля, а завершат ориентировочно в 3-4 утра 7 февраля.

Такие прогнозы озвучил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, а в нормальном процессе. Сколько это займет времени, никто не знает, но мы в четверг начнем, проголосуем до победы, как говорится. У меня есть прогнозы, что в 3-4 часа утра мы закончим. Мы называем это “земельная ночь”, – сказал он.

По его словам, для рассмотрения законопроекта точно не хватит одного дня.

Читайте: В феврале Рада будет голосовать рынка земли. Как изменили закон и нашли ли компромисс

Давид Арахамия также отметил, что во время голосования ожидаются митинги и блокирование трибуны.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда откроется рынок земли.

Источник: УНН

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