Разумков рассказал, когда откроется рынок земли

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в законопроекте о рынке земли есть много нерешенных вопросов, но он поступит в парламент, когда будет готов. И после этого рынок заработает не сразу.

Разумков добавил, что решение примет Верховная Рада большинством голосов.

По его словам, ключевые вопросы были учтены.

Читайте: Рада может начать рассмотрение закона о рынке земли в феврале – Арахамия

– Я говорю об ограничении для иностранцев, фактически, запрет продавать землю иностранцам, на сегодня, и компаниям, у которых есть владельцем или конечным бенефициаром иностранцы – также запрещено до референдума. Очень сильно снижен показатель фактически продажи земли в одни руки. И сегодня, дискуссия “больше-меньше”, но, на сегодня, это 10 тыс. га, – сказал он.

Он подчеркнул, что принятие закона о рынке земли не означает, что он откроется сразу, потому что многие аспекты нужно привести к соответствующим нормам.

– Это и реестры, и антирейдерская система, это и нормальные карты, в полном объеме отражающие – где, что, как и кому принадлежит, это создание государственного банка земли, это создание и получение дешевых кредитов. Много работы, которую необходимо выполнить на этом промежутке, и только после этого, действительно, откроется рынок, – сказал он.

Напомним, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10), который подразумевает внедрение рынка земли в Украине.

За проголосовали 240 депутатов – 227 из фракции Слуга народа и 13 внефракционных.

Источник: Украина