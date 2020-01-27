В феврале Рада будет голосовать за рынок земли. Как изменили закон и нашли ли компромисс

Полноценный рынок земли в Украине может появиться уже в следующем месяце. В феврале парламент во втором чтении рассмотрит законопроект Об обороте земель сельскохозяйственного назначения. После всех обсуждений, споров, дискуссий и различных митингов – законодатели таки пришли к компромиссу по главным вопросам. Это продажа земли исключительно украинцам, а в одни руки не более 10 тыс. га.

Главный миф, что почти 30 млн гектаров украинских почв сразу же выкупят богачи и иностранцы, авторам законопроекта преодолеть так и не удалось. Даже после согласования норм, покупать паи смогут исключительно украинцы, а в одни руки дадут не более 10 тыс. гектаров, страхи, которые десятками лет рассказывали политики, прочно засели в голове наших соотечественников.

Сторонники свободного рынка уверяют – он однозначно поможет фермерам, особенно тем, кто занимается виноградарством и садоводством. Потому что им работать на арендованных площадях невыгодно и рискованно.

Факты ICTV ранее писали про новые законы 2020.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.