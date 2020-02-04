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Факти / Україна / Політика

Арахамія анонсував “земельну ніч” у Раді через голосування за ринок землі

Законопроект про ринок землі почнуть розглядати у Верховній Раді у четвер, 6 лютого, а завершать, орієнтовно, о 3-4-й ранку 7 лютого.

Такі прогнози озвучив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Цього тижня ми налаштовані голосувати за землю. Не в скороченому, а в нормальному процесі. Скільки це займе часу, ніхто не знає, але ми в четвер почнемо, проголосуємо до перемоги, як то кажуть. В мене є прогнози, що о 3-4 годині ранку ми закінчимо. Ми називаємо це “земельна ніч”, – сказав він.

За його словами, для розгляду законопроекту точно не вистачить одного дня.

Читайте: У лютому Рада голосуватиме за ринок землі. Як змінили закон і чи знайшли компроміс

Давид Арахамія також зазначив, що під час голосування очікуються мітинги і блокування трибуни.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, коли відкриється ринок землі.

Джерело: УНН

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