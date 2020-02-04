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Факты / Украина / Политика

Прекращение войны является ключевым запросом к Зеленскому – соцопрос

Ключевым общественным запросом к президенту Владимиру Зеленскому является прекращение войны на Донбассе.

Этого хотят 64% граждан, свидетельствует опрос Социологической группы Рейтинг.

Также при президентстве Зеленского ожидают усиления борьбы с коррупцией (45%), возрождения промышленности (30%), повышения социальных стандартов (24%), повышения качества медицины – (22%).

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Около 50% опрошенных заявили, что ожидают изменений при новом руководстве страны, 42% граждан надеются на лучшее будущее.

Основными маркерами положительных изменений украинцы считают открытие новых предприятий (54%) и создание новых рабочих мест (54%).

Также показателями улучшения называют снижение уровня трудовой миграции за границу, рост размера минимальной зарплаты и снижение цен на основные продукты.

Опрос проводила Социологическая группа Рейтинг в период 22-26 января 2020 года.

В нем приняло участие население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2,5 тыс. респондентов.

Опрос проводился в формате Личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.

К слову, другой опрос Социологической группы Рейтинг показал, что украинцы больше всего довольны качеством электроснабжения.

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