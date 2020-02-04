Припинення війни є ключовим запитом до Зеленського – соцопитування

Ключовим суспільним запитом до президента Володимира Зеленського є припинення війни на Донбасі.
Цього хочуть 64% громадян, свідчить опитування Соціологічної групи Рейтинг.
Також за президентства Зеленського очікують посилення боротьби з корупцією (45%), відродження промисловості (30%), підвищення соціальних стандартів (24%), підвищення якості медицини – (22%).
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Близько 50% опитаних заявили, що очікують змін за нового керівництва країни, 42% громадян мають надію на краще майбутнє.
Основними маркерами позитивних змін українці вважають відкриття нових підприємств (54%) та створення нових робочих місць (54%).
Також показниками покращення називають зменшення рівня трудової міграції за кордон, зростання розміру мінімальної зарплати та зниження цін на основні продукти.
Опитування проводила Соціологічна група Рейтинг у період 22-26 січня 2020 року.
У ньому взяло участь населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність 2,5 тис. респондентів.
Опитування проводилося у форматі Особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності складає не більше 2%.
До слова, інше опитування Соціологічної групи Рейтинг показало, що українці найбільше задоволені якістю електропостачання.