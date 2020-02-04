Рада підтримала скорочення нардепів до 300 і пропорційну виборчу систему

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект № 1017,, яким пропонується скоротити число конституційного складу парламенту з 450 до 300 нардепів.

За проект документа віддали свої голоси 236 нардепів.

В ініціативі, автором якої є президент України Володимир Зеленський, йдеться також про те, що народні обранці повинні володіти державною мовою.

Читайте: Рада ухвалить закон про позбавлення депутатських мандатів за кнопкодавство – Разумков

Крім того, законопроект пропонує проводити вибори до Ради за пропорційною виборчою системою. Наступні вибори відбудуться в 2024 році.

Як повідомлялося, Конституційний Суд України визнав проект закону таким, що відповідає вимогам. Водночас наголошується, що Конституція має встановлювати чіткі та однозначні приписи, що народні депутати обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.