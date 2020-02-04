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Факты / Украина / Политика

Рада примет закон о лишении депутатских мандатов за кнопкодавство – Разумков

Народные депутаты должны доработать законопроект о лишении мандата за кнопкодавство.

Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он добавил, что таким образом можно будет выполнить обещание, которое давали избирателям.

– Мы обещали, что люди будут терять мандат за неперсональное голосование. Сегодня есть решение Конституционного суда, однако этот законопроект нужно доработать, – сказал Разумков во время выступления в парламенте.

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Спикер добавил, что он лично будет настаивать на том, чтобы выполнить обещание о лишении мандатов за кнопкодавство.

4 февраля состоялось открытие третьей сессии Верховной Рады IX созыва, на котором присутствовали 360 народных депутатов, а также премьер-министр Алексей Гончарук, члены правительства, представители посольств и дипломатических миссий.

Факты ICTV также писали о том, какие вопросы окажутся на повестке дня Верховной Рады 4 февраля.

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