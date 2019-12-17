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Факты / Украина

Уменьшение количества нардепов до 300 не нарушает Конституцию: вывод КС

Уменьшение состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы соответствует требованиям Конституции, говорится в выводе Конституционного суда.

Уменьшение количества нардепов до 300 не нарушает Конституцию: вывод КС

Конституционный суд признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроекта о внесении изменений в статьи 76 и 77 (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы).

Отмечается, что соответствующий президентский законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 и закреплении пропорциональной избирательной системы признано конституционным.

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В то же время отмечается, что Конституция должна устанавливать четкие и однозначные предписания, что народные депутаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования.

Заключение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Ранее стало известно, что КС завершил рассмотрение президентского законопроекта об изменениях в Основной закон, касающихся количества народных депутатов.

Источник: КСУ

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