Рада відхилила законопроект Зеленського про призначення голів НАБУ і ДБР

Верховна Рада не підтримала законопроект Зеленського щодо надання президенту права створювати незалежні регуляторні органи, а також призначати і звільняти директорів ДБР і НАБУ.

За відповідне рішення на засіданні у вівторок проголосували 214 народних депутатів з 226 мінімально необхідних.

Законодавча ініціатива була внесена в парламент президентом України Володимиром Зеленським, проте Конституційний суд визнав частково неконституційними положення законопроекту про зміни до Основного закону в частині розширення повноважень глави держави під час призначення керівників НАБУ і ДБР.

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Після цього за поданням профільного парламентського комітету – з питань правової політики – Верховна Рада повинна була схвалити терміни підготовки змін до законопроекту.

Однак за результатами голосування за постанову, рішення не ухвалили.

Раніше Зеленський підтримав заборону повернення неплатоспроможних банків екс-власникам.