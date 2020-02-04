В чем проблема: Кива признался, что общается с Жириновским

Нардеп Илья Кива во время заседания Верховной Рады переписывался со скандальным депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским. Эту переписку засняли журналисты.

Он не стал отрицать свое общение с лидером ЛДПР, отметив, что не видит в этом проблемы.

– А в чем проблема? Мы же стараемся найти компромисс и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа, – так Кива объяснил переписку с депутатом страны-агрессора.

Читайте: Кива будет отвечать за драку. Генпрокурор возбудил дело против нардепа

Он также сказал, что знаком с Жириновским примерно с 2015 года, но только виртуально, потому что не ездит в Россию.

Ранее Факты ICTV писали о драке Ильи Кивы с ветераном АТО, случившейся в одном из ресторанов Киева.

Источник: PavlovskyNews