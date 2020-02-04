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Факти / Україна

У чому проблема: Кива зізнався, що спілкується з Жириновським

Нардеп Ілля Кива під час засідання Верховної Ради листувався зі скандальним депутатом Держдуми РФ Володимиром Жириновським. Цю переписку зняли журналісти.

Він не став заперечувати своє спілкування з лідером ЛДПР, зазначивши, що не бачить у цьому проблеми.

– А в чому проблема? Ми ж намагаємося знайти компроміс і точки дотику. Нам же потрібно повернути територію і відновити економічні відносини, які зміцнять добробут українського народу, – так Кива пояснив переписку з депутатом країни-агресора.

Читайте: Кива відповідатиме за бійку. Генпрокурор порушив справу проти нардепа

Він також сказав, що знайомий з Жириновським приблизно з 2015 року, але лише віртуально, тому що не їздить до Росії.

Раніше Факти ICTV писали про бійку Іллі Киви з ветераном АТО, яка сталася в одному з ресторанів Києва.

Джерело: PavlovskyNews

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