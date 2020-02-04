Українка прийняла пологи на борту літака Qatar Airways, що летів до Таїланду

Вночі 4 лютого українська лікар Олена Федченко прийняла пологи на борту повітряного судна.

Породіллею виявилася 23-річна громадянка Таїланду, яка приховувала свою вагітність.

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Як розповіла у соцмережах Олена, під час польоту, серед ночі оголосили, що терміново потрібен лікар. Вона одразу прийшла на допомогу – жінка навчалась на кафедрі акушерства та гінекології НМУ ім. Богомольця.

Після успішних пологів літак зробив вимушену посадку в індійському місті Калькутта. Новонароджений хлопчик отримав індійське громадянство.

Однак не всі пасажири вітали породіллю: багато хто висловлював своє обурення затримкою рейсу. Про це повідомила подруга Олени Федченко, яка летіла разом із нею.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що у Китаї хвора на коронавірус жінка народила здорове немовля.