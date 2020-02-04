В Офісі президента проводять співбесіди з кандидатами в Кабмін – ЗМІ

В Офісі президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віце-прем’єрів, які мають увійти в уряд.

Про це повідомили одразу кілька джерел УП в Кабміні.

За даними співрозмовників в уряді, перша велика співбесіда відбулася в суботу, 1 лютого, на Банковій.

З потенційними кандидатами співбесіду проводили президент Володимир Зеленський, його перший помічник Сергій Шефір, помічник Андрій Єрмак та прем’єр Олексій Гончарук.

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В Офісі президента розглядають можливість розділення двох чинних міністерств: з Мінекономіки можуть виокремити міністерство АПК, а з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

Крім того, у президента є запитання до кількох міністрів, зокрема, до міністра окупованих територій. Їх можуть або замінити, або посилити за рахунок профільних віце-прем’єрів.

За даними УП, можливо, у вівторок у Верховній Раді мають проголосувати за звільнення міністра розвитку громад і територій та призначення замість неї Дениса Шмигаля у статусі віце-прем’єр-міністра.

Оновлення уряду вирішуватиметься впродовж найближчого тижня-двох. Планується велике перезавантаження – призначатимуть нових заступників та радників.

Нагадаємо, сьогодні Рада розгляне призначення Дениса Шмигаля віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій.