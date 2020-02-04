Зеленскому доверяют более половины украинцев – соцопрос

Лидером по доверию украинцев среди политиков является президент Владимир Зеленский.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, главе государства доверяют 59% украинцев. Недоверие президенту выразили 32% граждан.

Уровень доверия к другим ключевым украинским политикам имеет отрицательный баланс.

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На сегодня рейтинг политических партий возглавляет Слуга народа. За нее готовы отдать голос 42,2% украинцев среди тех, кто определился и намерен голосовать.

Также лидерами политических предпочтений граждан Украины являются партии:

Оппозиционная платформа – За жизнь (13,5%);

Европейская солидарность (9,5%);

Батькивщина (8,1%).

Поддержка других политсил составила менее 4%. Также 16% граждан не определились с партиями, за которые отдали бы свой голос.

Опрос проводила Социологическая группа Рейтинг в период 22-26 января 2020 года.

В нем приняло участие население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2,5 тыс. респондентов.

Опрос проводился в формате Личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.

К слову, большинство украинцев склонны считать, что главным двигателем реформ в стране является президент Владимир Зеленский.