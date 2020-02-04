Зеленскому доверяют более половины украинцев – соцопрос

Лидером по доверию украинцев среди политиков является президент Владимир Зеленский.
Согласно опросу социологической группы Рейтинг, главе государства доверяют 59% украинцев. Недоверие президенту выразили 32% граждан.
Уровень доверия к другим ключевым украинским политикам имеет отрицательный баланс.
Читайте: Прекращение войны является ключевым запросом к Зеленскому – соцопрос
На сегодня рейтинг политических партий возглавляет Слуга народа. За нее готовы отдать голос 42,2% украинцев среди тех, кто определился и намерен голосовать.
Также лидерами политических предпочтений граждан Украины являются партии:
- Оппозиционная платформа – За жизнь (13,5%);
- Европейская солидарность (9,5%);
- Батькивщина (8,1%).
Поддержка других политсил составила менее 4%. Также 16% граждан не определились с партиями, за которые отдали бы свой голос.
Опрос проводила Социологическая группа Рейтинг в период 22-26 января 2020 года.
В нем приняло участие население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность 2,5 тыс. респондентов.
Опрос проводился в формате Личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.
К слову, большинство украинцев склонны считать, что главным двигателем реформ в стране является президент Владимир Зеленский.