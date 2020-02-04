Зеленському довіряють більше половини українців – соцопитування

Лідером за довірою українців серед політиків є президент Володимир Зеленський.

Згідно з опитування Соціологічної групи Рейтинг, главі держави довіряють 59% українців. Недовіру президенту висловили 32% громадян.

Рівень довіри до інших ключових українських політиків має негативний баланс.

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Станом на сьогодні рейтинг політичних партій очолює Слуга народу. За неї готові віддати голос 42,2% українців серед тих, хто визначився та має намір голосувати.

Також лідерами політичних вподобань громадян України є партії:

Опозиційна платформа – За життя (13,5%);

Європейська солідарність (9,5%);

Батьківщина (8,1%).

Підтримка інших політсил склала менше 4%. Також 16% громадян не визначилися із партіями, за які віддали б свій голос.

Опитування проводила Соціологічна група Рейтинг у період 22-26 січня 2020 року.

У ньому взяло участь населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність 2,5 тис. респондентів.

Опитування проводилося у форматі Особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності складає не більше 2%.

До слова, більшість українців схильні вважати, що головним рушієм реформ в країні є президент Володимир Зеленський.