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Факты / Украина

Кива вывез своих детей за границу из-за давления на него

Народный депутат Илья Кива заявил, что увез своих детей за границу из-за давления на него.

Об этом он сказал во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

– Своих детей мне пришлось вывезти за границу, – заявил Киева, обращаясь к генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

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По его словам, против него ведется расследование относительно его драки с ветераном АТО Михаилом Майнманом в ресторане Мокко в Киеве.

Кива считает, что его преследуют за то, что он входит в оппозиционную фракцию и выступает против организованной преступности.

Напомним, 22 января около 12.00 Илья Кива спровоцировал конфликт с одним из посетителей ресторана, который оказался ветераном АТО. Видео с камер появилось в сети. На нем нардеп сидит в компании мужчин, а после подходит посетителю и пытается ударить его головой. У мужчины срабатывает реакция и он бъет Киву в лицо.

Источник: УНИАН

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