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Факти / Україна

Кива вивіз своїх дітей за кордон через тиск на нього

Народний депутат Ілля Кива заявив, що відвіз своїх дітей за кордон через тиск на нього.

Про це він сказав під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

– Своїх дітей мені довелося вивезти за кордон, – заявив Кива, звертаючись до генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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За його словами, проти нього ведеться розслідування щодо його бійки з ветераном АТО Михайлом Манманом в ресторані Мокко в Києві.

Кива вважає, що його переслідують за те, що він входить в опозиційну фракцію і виступає проти організованої злочинності.

Нагадаємо, 22 січня близько 12.00 Ілля Кива спровокував конфлікт з одним з відвідувачів ресторану, який виявився ветераном АТО. Відео з камер з’явилося в мережі. На ньому нардеп сидить в компанії чоловіків, а після підходить до відвідувача і намагається вдарити його головою. У чоловіка спрацьовує реакція і він б’є Ківу в обличчя.

Джерело: УНІАН

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