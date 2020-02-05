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Факты / Украина

Непогода в Украине: в Днепропетровской области пробка из-за снежных заносов

В Днепропетровской области вблизи села Краснополье со стороны Криворожской трассы из-за снегопада образовалась пробка.

Сейчас спасатели ГСЧС оказывают помощь водителям грузовых и легковых авто, которые оказались в сложной ситуации из-за непогоды.

– Направлено автомобиль повышенной проходимости. С его помощью спасатели начали изъятие транспортных средств с снежных заносов, – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

  • Негода в Україні
  • Негода в Україні
  • Негода в Україні
  • Негода в Україні
  • Негода в Україні
  • Негода в Україні
Непогода в Украине: в Днепропетровской области пробка из-за снежных заносов / 3 фотографии

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Также спасатели были привлечены к оказанию помощи водителям в Донецкой области.

Так, на трассе Мариуполь – Запорожье грузовой микроавтобус съехал на обочину дороги и не смог самостоятельно выехать. Впоследствии его отбуксировали на проезжую часть.

А в городе Мариуполь помогали водителям авто и маршрутки, которые застряли на улице.

К слову, за осложнения погодных условий в ночь на 5 февраля в Украине без света остался 41 населенный пункт.

Фото: МВД

Источники: ГСЧС, МВД

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