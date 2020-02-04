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Факты / Украина

Непогода в Украине: ГСЧС просит водителей не выезжать из городов

Украинские водители должны воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов без острой необходимости в период с 5 по 7 февраля.

С таким призывом обратился председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

По его словам, из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий в Киеве планируют ограничивать въезд в столицу большегрузного транспорта.

Работать с последствиями ухудшения погоды в круглосуточном режиме будут межведомственные штабы.

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Чечеткин поручил обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

Как сообщалось, в Украине в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия из-за циклона Petra.

Источник: Интерфакс-Украина

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