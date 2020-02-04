Непогода в Украине: ГСЧС просит водителей не выезжать из городов

Украинские водители должны воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов без острой необходимости в период с 5 по 7 февраля.
С таким призывом обратился председатель ГСЧС Николай Чечеткин.
По его словам, из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий в Киеве планируют ограничивать въезд в столицу большегрузного транспорта.
Работать с последствиями ухудшения погоды в круглосуточном режиме будут межведомственные штабы.
Читайте: Циклон в Киеве: сильный ветер, гололед и 10 см снега
Чечеткин поручил обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.
Как сообщалось, в Украине в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия из-за циклона Petra.