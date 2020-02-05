Непогода обесточила более 40 населенных пунктов в двух областях Украины

В результате осложнения погодных условий – снегопадов и порывов ветра – в ночь на 5 февраля в двух областях сработала автоматическая система защиты ЛЭП.

Из-за этого произошло обесточивание 41 населенного пункта:

24 – в Одесской;

17 – в Ивано-Франковской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В то же время движение транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда привлечены 773 сотрудника и 578 единиц техники Укравтодора.

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По прогнозавмы синоптиков, 5 и 6 февраля ожидается дальнейшее осложнение погодных условий до оранжевого (II) уровня опасности.

В частности, в Карпатах сильные снегопады, порывы ветра до 25 м/с, заносы и гололедица на дорогах.

В центре, на юге и востоке – дождь с мокрым снегом, порывы до 17-22 м/с, метели, гололедица.

7-9 февраля прогнозируют ослабление и прекращение осадков, а также снижение температуры ночью до 7-13° мороза, а днем ​​- до 1-6° мороза.

На востоке и в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​- 5-10° мороза.

Напомним, в Украине в ближайшие дни ожидаются сложные погодные условия из-за циклона Petra.