У Дніпропетровській області поблизу села Краснопiлля зi сторони Криворiзької траси через снігопад утворився затор.

Наразі рятувальники ДСНС надають допомогу водіям вантажних і легкових авто, які опинилися у складній ситуації через негоду.

– Направлено автомобіль підвищеної прохiдностi. З його допомогою рятувальники розпочали вилучення транспортних засобів зі снігових заметів, – повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.











Негода в Україні: на Дніпропетровщині затор через снігові замети / 3 фотографии

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Також рятувальники були залучені до надання допомоги водіям в Донецькій області.

Так, на трасі Маріуполь – Запоріжжя вантажний мікроавтобус з’їхав на узбіччя дороги та не зміг самостійно виїхати. Згодом його відбуксирували на проїжджу частину.

А у місті Маріуполь допомагали водіям авто і маршрутки, які застрягли на вулиці.

До слова, через ускладнення погодних умов в ніч на 5 лютого в Україні без світла залишився 41 населений пункт.

Фото: МВС