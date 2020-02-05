Новосад о меме с Киану Ривзом: не видела у нас ни одного учебника без ляпов

Мем с Киану Ривзом в учебнике истории еще раз подтверждает стабильно низкое качество украинской учебной литературы.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

– К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), – сказал она.

Министр также раскритиковала недостаточно логичное изложение информации в учебниках, что, по ее мнению, не способствует лучшему обучению.

Новый состав ведомства работает над реорганизацией Института модернизации содержания образования и созданием Украинского института развития образования (УИРО), сообщила Новосад.

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Она ожидает, что осенью 2020 года состоится первая пилотная экспертиза УИРО, во время которой пересмотрят все учебники для 4-х классов Новой украинской школы.

– Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов, – сообщила министр.

Напомним, фотожабу с Киану Ривзом в учебнике всемирной истории заметили пользователи в сети.