Новосад про мем із Кіану Рівзом: Не бачила у нас жодного підручника без ляпів

Мем з Кіану Рівзом у підручнику історії ще раз підтверджує стабільно низьку якість української навчальної літератури.
Про це заявила міністр освіти і науки України Ганна Новосад.
– На жаль, я ще не бачила у нас жодного підручника без ляпів, де поважається авторство усіх візуальних матеріалів (і не тільки візуальних), – сказала вона.
Міністр також розкритикувала недостатньо логічний виклад інформації у підручниках, що, на її думку, не сприяє кращому навчанню.
Новий склад відомства працює над реорганізацією Інституту модернізації змісту освіти та створенням Українського інституту розвитку освіти (УІРО), повідомила Новосад.
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Вона очікує, що восени 2020 року відбудеться перша пілотна експертиза УІРО, під час якої переглянуть усі підручники для 4-х класів Нової української школи.
– Я сподіваюся, що якісно новий результат ми зможемо отримати вже для підручників 5-х класів, – повідомила міністр.
Нагадаємо, фотожабу з Кіану Рівзом у підручнику історії помітили в одному з розділів підручника з всесвітньої історії.