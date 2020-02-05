Привязка к средней зарплате: сколько будут зарабатывать министры

Кабинет министров на заседании в среду, 5 февраля, принял решение об изменении выплат зарплат руководителям министерств.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, оклады министров и их заместителей отныне могут составлять от 3-5 средний зарплат в Украине.

Согласно данным Госстата, средняя зарплата в Украине в декабря 2019 года составила 12 264 грн. Таким образом, министрам будут платить от 36 792 грн до 61 320 грн. Получается, что вместе с премией, которая отныне не может превышать один оклад, министры смогут получать 122 640 грн (с поправкой на актуальную среднюю зарплату по стране в тот или иной месяц).

Со своей стороны первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко посчитал, что оклад министров в Украине вместе с премией не будет превышать 100 тыс. грн.

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По его словам, новый размер оклада чиновника в 30-35 тыс. грн, что в 3-5 раз больше средней зарплаты в стране, является адекватным.

– Премия в размере одного оклада. То есть это может быть вместе 60 тыс. грн, но фактически не более 100 тыс. грн – это нормальная история, – отметил Корниенко.