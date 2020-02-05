Прив’язка до середньої зарплати: скільки зароблятимуть міністри

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 5 лютого, ухвалив рішення про впорядкування виплати зарплат керівникам міністерств.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, оклади міністрів та їхніх заступників відтепер можуть складати від 3-5 середній зарплат в Україні.

Згідно з даними Держстату, середня зарплата в Україні у грудні 2019 року становила 12 264 грн. Таким чином, міністрам платитимуть від 36 792 грн до 61 320 грн. Виходить, що разом із премією, яка відтепер не може перевищувати один оклад, міністри зможуть отримувати 122 640 грн (з поправкою на актуальну середню зарплату в країні у той чи інший місяць).

Зі свого боку голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко порахував, що оклад міністрів в Україні разом із премією не перевищуватиме 100 тис. грн.

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За його словами, новий розмір окладу чиновника в 30-35 тис. грн, що в 3-5 разів більше за середню зарплату в країні, є адекватним.

– Премія в розмірі одного окладу. Тобто це може бути разом 60 тис. грн, але фактично не більше 100 тис. грн – це нормальна історія, – зазначив Корнієнко.