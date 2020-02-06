На трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

В Одесской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения.

– Происшествие произошло сегодня, 06 февраля, около пяти часов утра на трассе Одесса – Киев возле с. Болгарка Раздельнянского района. Сейчас на месте аварии работают полицейские, – сообщает отдел полиции в Одесской области.

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Так, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса-Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус с 19-тью пассажирами перевернулся.

– Два человека – 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских были доставлены в Одесскую областную клиническую больницу, – добавили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее спасатели ГСЧС сообщили о сложных ситуациях на дорогах в связи с сильным ветром и снегопадом.