Циклон Petra: без света 600 населенных пунктов, ограничения на трассе Одесса-Рени

Из-за сильного ветра и снегопадов без света остались 600 населенных пунктов в 13 областях, а на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени временно ограничили движение грузовиков.

В частности, количество обесточенных населенных пунктов в Одесской области составляет 137, Днепропетровской – 120, Херсонской – 87, Николаевской – 59, Кировоградской – 57, Донецкой – 34, Полтавской – 27, Ивано-Франковской – 26, Запорожской – 19, Черновицкой – 19, Черкасской – 8, Винницкой – 4 и Закарпатской – 3.

Спасатели 5 февраля отбуксировали с заносов 134 транспортных средства, в которых находилось 189 человек, а также убрали 77 поваленных деревьев.

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В Укравтодоре добавили, что осложнения движения тяжеловесного транспорта возникли на некоторых участках дорог в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской областях.

Но сейчас проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечен.

Ранее Факты ICTV писали, что непогода обесточила более 40 населенных пунктов в двух областях Украины.

Источник: ГСЧС, Укравтодор