PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Львовщине автомобиль сбил четырех пешеходов, один погиб

В результате ДТП в Дрогобычском районе Львовской области один человек погиб и трое получили травмы.

ДТП произошло вечером 5 февраля в селе Лишня на автодороге Самбир-Дрогобыч. Водитель легкового автомобиля Опель съехал на обочину и наехал на 4 пешеходов.

– От полученных травм 57-летняя женщина погибла на месте аварии. Также телесные повреждения получили ее 58-летний муж, 33-летний сын и 7-летний внук, – отмечают в полиции.

Читайте: ДТП в Камянском: дети выпрыгивали на ходу из автобуса, в котором умер водитель

Полиция задержала водителя – 25-летнего жителя Самборского района.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка