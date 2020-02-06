На Львовщине автомобиль сбил четырех пешеходов, один погиб

В результате ДТП в Дрогобычском районе Львовской области один человек погиб и трое получили травмы.

ДТП произошло вечером 5 февраля в селе Лишня на автодороге Самбир-Дрогобыч. Водитель легкового автомобиля Опель съехал на обочину и наехал на 4 пешеходов.

– От полученных травм 57-летняя женщина погибла на месте аварии. Также телесные повреждения получили ее 58-летний муж, 33-летний сын и 7-летний внук, – отмечают в полиции.

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Полиция задержала водителя – 25-летнего жителя Самборского района.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).